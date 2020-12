In der albanischen Hauptstadt Tirana ist es am Mittwochabend zu heftigen Krawallen gekommen. Hunderte Demonstranten versuchten das Innenministerium anzugreifen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen. Anlass der Unruhen war ein Vorfall am Dienstagabend, bei dem ein 25-jähriger Mann von einem Polizisten getötet worden war. Offenbar hatte er gegen die pandemiebedingte Ausgangssperre verstoßen. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, er sei bewaffnet gewesen. Später hieß es dann lediglich, er habe einen Gegenstand in der Hand gehabt. Der Polizist, der den jungen Mann tötete, wurde festgenommen. Außerdem wurde eine Untersuchung eingeleitet.

