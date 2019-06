Hitzerekord hin oder her - heiß ist es am Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands allemal. Dass da kühlendes Nass vielerorts in den Fokus rückte, ist naheliegend. An der Bonner Siegaue wateten manche Erholungssuchende durch das flache Wasser, andere legten sich einfach gleich komplett hinein. O-TON BESUCHERIN DANIEL GAIN: "Also das ist schon eine Abkühlung, und es macht halt Spaß, hier mit Freunden schwimmen zu gehen, ein bisschen sonnen, das Wetter genießen, abkühlen." O-TON BESUCHERIN KATHERINA JONAS: "Wir sind nur für drei Stunden hier, also seit halb zehn sind wir hier und werden uns gleich halb zwölf, bevor die große Hitze kommt, wieder ins Kühle machen nach Hause, was essen und gar nicht mehr raus. So gehen wir es an." O-TON BESUCHERIN JOHANNA ERTELT: "Es ist okay. Das schöne Wetter ist schön, muss man nicht in Urlaub fahren." Dem Deutschen Wetterdienst zufolge stiegen die Temperaturen zur Wochenmitte großflächig auf über 30 Grad. An den Küsten im Norden kletterte das Thermometer allerdings nicht ganz so hoch. Aber am Wochenende soll es dann aber noch mal richtig heiß werden.