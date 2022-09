STORY: Trainingseinheit am Tag vor der Begegnung mit Inter Mailand am Mittwoch, hier noch vor der Abreise gen Italien. In der Gruppe C startet der FC Bayern München in die diesjährige Champions League. Wohl nicht nur, aber auch Trainer Julian Nagelsmann sieht seine Mannschaft schon in der Favoritenrolle, wie er am Dienstagabend sagte, da bereits in Mailand. "Ich glaube, ein Club dieser Größe und mit dieser Historie auch auf internationaler Bühne sollte immer Mitfavorit sein auf den Titel. Am Ende ist immer wichtig, wenig oder weniger darüber zu sprechen, wie mehr dafür zu tun." Es gelte, den Gegner nicht zu unterschätzen. "Inter ist grundsätzlich auch eine Mannschaft, die sehr erfahren ist, sehr abgezockt, die gerade wenn man die Verteidigung sieht, die immer wieder auch so mit kleinen Nickeligkeiten den Gegner versucht, so ein bisschen aus dem Spiel zu bringen. Das hat AC auch gemacht, und dann am Ende ist ein bisschen das Pendel ausgeschlagen. Am Ende ging es dann wieder zurück Richtung Inter. War es ja dann noch mal knapp. Ich habe jetzt die letzten fünf, sechs Minuten nicht mehr gesehen. Aber davor war es dann schon noch mal knapp, ob es vielleicht einen Ausgleich gibt. Ja, ich erwarte - oder ich beziehe die Liga tatsächlich weniger mit ein, sondern eher die, die Einzelspieler, den Trainer, sie haben einen sehr guten Trainer, haben eine extrem erfahrene Mannschaft, was die Einzelspieler-Qualität betrifft, außergewöhnlich gut. Sie haben natürlich mit Lukaku einen verletzten Stürmer, der auch einen Unterschied machen kann. Aber jetzt gerade mit Dzeko, der reinkam gegen Milan, der das sehr, sehr gut gemacht hat, auch einen mit extremer Erfahrung, der, ja, ein ganz anderer Spielertyp ist als Martinez. Daneben haben wir ein Mittelfeld mit den drei, sehr gute Zocker-Typen, die die grundsätzlich den Ball wollen, aber auch kein Problem damit haben, sehr tief zu verteidigen." Der FC Bayern München gehört zu den Stammgästen auf der Champions-League-Bühne, sechs Mal entschied er das Turnier für sich. Bereits fünf Mal standen die Bayern Inter Mailand in dem europäischen Wettbewerb auf dem Rasen gegenüber. Beide konnten dabei jeweils zwei Siege verbuchen. Ein Match verlief unentschieden.

