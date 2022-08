STORY: Ihr Name war "Saga" und es handelte sich um eine rund 40 Meter lange Jacht, die unter der Flagge der Caymaninseln vor der Küste Süditaliens unterwegs war. Aus bisher noch ungeklärter Ursache hatte das Boot ein Leck, so dass Wasser ins Schiff eindrang und es am Samstag schließlich unterging, noch bevor es in einen rettenden Hafen gebracht werden konnte. Die Besatzung und Passagiere an Bord wurden jedoch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Der Vorfall ereignete sich etwa neun Seemeilen vor der Hafenstadt Catanzaro, die in der Region Kalabrien liegt. Das Boot war unterwegs, von Gallipoli nach Milazzo. Die Behörden untersuchen nun den Untergang und wollen herausfinden, wie es zu dem Leck in der Luxus-Yacht kommen konnte.

