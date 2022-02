STORY: Im Fall des in Polizeigewahrsam getöteten Amerikaners George Floyd sind drei weitere Polizisten zu Haftstrafen verurteilt worden. Die ehemaligen Beamten aus Minneapolis wurden für schuldig befunden, Floyds verfassungsmäßiges Recht auf medizinische Versorgung im Polizeigewahrsam verweigert zu haben, als er unter dem Knie ihres Kollegen Derek Chauvin nach Luft rang. Die Geschworenen stellten außerdem fest, dass das Verhalten der Beamten Floyds Tod verursacht hat, eine Feststellung, die sich auf das Strafmaß auswirken könnte. Die drei Angeklagten hatten angegeben, sie hätten nicht bemerkt, dass Floyd dringend medizinische Hilfe bräuchte oder dass Chauvin übermäßig viel Gewalt angewendet hätte. Das Urteil hatte für Aufsehen gesorgt, weil Beamte in den USA nur selten für die übermäßige Gewaltanwendung eines Kollegen strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. Die Hinterbliebenen von Floyd begrüßten das Urteil, forderten aber weitere Aufklärung in dem Fall. George Floyd war bei einer Festnahme in Minneapolis im Mai 2020 getötet worden. Der Polizist Derek hatte sich so lange auf ihn gekniet, bis Floyd ohnmächtig wurde und später verstarb. Der Fall hatte zu wochenlangen Protesten in den USA und weltweit geführt.

