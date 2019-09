Die Freitags stattfindenden Demonstrationen für mehr Klimaschutz finden in Deutschland längst nicht mehr nur bei Schülern Anklang. Am Donnerstag bereiteten sich die Angestellten eines Berliner Unternehmens auf die Großdemo am Freitag vor, bei der rund 10.000 Teilnehmer erwartet werden. Der Gründer der Firma Albrecht von Sonntag erklärt, wieso er seinen Mitarbeitern freigibt: "Ich habe das Gefühl, dass die Politik immer das verwechselt, dass die Unternehmen das nicht wollen. Ich glaube, was die Unternehmen eigentlich gerade wollen, ist, dass die Spielregeln neu gesetzt werden. Das muss die Politik machen. Wenn das Argument: 'Ja, wenn ich das jetzt machen würde, dann könnte ich nicht mehr so am Markt teilnehmen, da werde ich nicht mehr attraktiv'. Nur wenn das weg ist, weil wir eine tolle CO2-Bepreisung sozialgerecht eingeführt haben, dann wird sich vieles verändern." Ihmzufolge benutzt sein Unternehmen regenerativen Strom, wo es nur geht. Bei Heizungen und Cloud-Diensten müsse man noch auf Zertifikate zurückgreifen. Um in Zukunft mehr möglich zu machen, freuen sich die Mitarbeiter am Freitag Teil eines weltweiten Klimastreiktags zu sein. In mehr 129 Ländern werden Proteste erwartet. Aufgerufen hatten breite Bündnisse aus Kirchen, Gewerkschaften, Umweltverbänden und den Aktivisten von "Fridays For Future". "Ich finde, wir haben jetzt lange genug zugeschaut, wie die Kinder und Schülerinnen auf die Straße gehen. Und ich finde, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass auch wir Erwachsenen und vor allen Dingen die Unternehmen sich beteiligen und Verantwortung zeigen." "Das ist jetzt das erste Mal. Meine Tochter war schon streiken in der Schule und sie wollte eigentlich tatsächlich auch mit mir jetzt zum Streik gehen, aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich, weil wir hier organisatorisch so viel zu machen haben, dass wir uns glaube ich in der Menschenmenge auch nicht finden würden. Aber sie freut sich auch drauf." Jung und alt - gemeinsam auf die Straße für ein Ziel: Die Erderwärmung auf mindestens 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, um laut "Fridays For Future" eine Klimakatastrophe zu verhindern.