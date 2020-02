Dieser puschelige Geselle gehört zur Familie der Kleinen Pandas. Diese Tiere kommen in Asien vor, so in Nepal, Bhutan, Indien, Myanmar, China und Tibet. Wissenschaftler ahnten schon, dass sich die Familie in zwei Arten teilt, nämlich in den Chinesischen Roten Panda und den Himalaya Roten Panda. Eine Genstudie hat das nun bestätigt. Eine nähere Verwandtschaft mit den Großen Pandas aus China besteht übrigens nicht. Diese Erkenntnis könnte beim Schutz der bedrohten Tierart helfen. Kleine Pandas , die in Zoos und Tierparks gehalten werden, sollen laut Forschern nun nicht mehr untereinander verpaart werden, um die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Art zu erhalten. Dabei geht es etwa um die optimale Anpassung an ihren Lebensraum in freier Wildbahn.