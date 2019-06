Nachdem CDU-Chefin Annegret Kramp Karrenbauer einen verschärften Kurs gegen Parteimitglieder, die über eine Zusammenarbeit mit der AfD nachdenken, angekündigt hat, war das auch Thema bei den Gremien der Partei am Montag in Berlin. Auslöser sind Äußerungen zweier CDU-Politiker in Sachsen-Anhalt und des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, dass man eine Zusammenarbeit mit der AfD in Zukunft nicht ausschließen dürfe. Auch Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer hat dafür kein Verständnis: "Das Thema AfD ist eindeutig beantwortet: Es gibt mit dieser Partei keine Zusammenarbeit. Wer sie einmal im Bundestag oder im sächsischen Landtag erlebt hat, wird wissen, es geht nicht, diese Partei spaltet, sie ist nicht gut für Deutschland. Wir haben eigene Antworten. Wir machen das von einem christlich-demokratischen Fundament aus und wollen die Gesellschaft versöhnen und nicht weiter spalten." Rückdeckung für Kramp-Karrenbauer gibt es auch von Bundeslandwirtschaftministerin Julia Klöckner: "Mit der AfD zusammenzuarbeiten, das wird es unter der Union, die ich kenne, die ich vertrete, wird es das nicht geben. Schauen wir uns die AfD an, wie die AfD nicht nur hetzt, sondern welche Positionen sie vertritt, das ist mit christdemokratischen Werten nicht zu vertreten. Also ich bin da sehr, sehr klar." Der CDU-Vorsitzende von Thüringen, Mike Mohring, ist ähnlicher Meinung: "So wie ich das seit Monaten immer wieder sage, klare Abgrenzungen nach rechts, klare Abgrenzungen nach links. Und wir gewinnen nichts, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, die am rechten Rand mit dem Feuer spielen." In einem Beschluss von Präsidium und Bundesvorstand vom Montag hat die CDU "jegliche Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD" ausgeschlossen. Darin wird angekündigt "alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen", um den Beschluss umzusetzen. Die CDU hat bereits einen Bundesparteitagsbeschluss gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD.