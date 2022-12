STORY: Die Menschen in Peking standen am Freitag vor den Apotheken Schlange, um sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Auch Medikamente gegen Erkältung und Grippe sind heißbegehrt und oft nicht mehr zu bekommen. Das Ende der Null-Covid-Politik hat zu einer unübersichtlichen Lage geführt. Zahlreiche Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus, Krankenhäuser sind überlastet, Geschäfte müssen wegen krankem Personal geschlossen bleiben. Es sei dennoch nicht sinnvoll, Medikamente zu horten, sagt dieser Mediziner: "Es ist definitiv nicht notwendig, sich mit großen Mengen an Medikamenten einzudecken. Es ist in Ordnung, einige wichtige Medikamente in kleinen Mengen für Notfälle zu kaufen, wenn überhaupt. Aber wenn man eine große Menge an Medikamenten hortet, hat das meiner Meinung nach keinen Sinn. Außerdem hat Peking inzwischen viele Fieberkliniken für die Öffentlichkeit geöffnet. Dort gibt es nach wie vor keine Probleme mit den Medikamenten. " Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission will China die Corona-Kontrollen und die Prävention in ländlichen Gebieten verstärken. Das Impfen der Landbevölkerung solle beschleunigt werden und das Aufstocken wichtiger Medikamente und die personelle Besetzung von medizinischen und Gesundheitseinrichtungen sichergestellt werden, hieß es in einer Mitteilung. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass Millionen von Stadtbewohnern zum ersten Mal seit Jahren - nach dem Wegfall von Reisebeschränkungen -wieder einen Urlaub planen.

Mehr