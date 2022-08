STORY: Vor 25 Jahren hielt die Welt den Atem an. Gerade war die Nachricht über die Ticker gelaufen: Prinzessin Diana hatte einen Autounfall. In Paris. Gejagt von Paparazzi war der Mercedes in einem Tunnel in der Nähe des Eiffelturms gegen einen Pfeiler gekracht. Dianas Begleiter, der Geschäftsmann Dodi Al-Fayed, und ihr Fahrer starben noch an der Unfallstelle. Die "Prinzessin der Herzen" konnte aus dem Wrack gerettet werden – erlag jedoch später im Krankenhaus ihren schweren inneren Verletzungen. Millionen Menschen in aller Welt trauerten um die "Prinzessin des Volkes", wie sie der damalige britische Premierminister Tony Blair bezeichnet hatte. Unvergessen, wie ihre Söhne William und Harry tieftraurig und geschockt den Sarg ihrer Mutter auf einem kilometerlangen Marsch durch London begleiteten - vorbei an Trauernden aus der ganzen Welt. Der Tod der 36-Jährigen stürzte die britische Monarchie in eine Krise. Ihre Ehe mit Thronfolger Prinz Charles war öffentlich in die Brüche gegangen. Enthüllungen über Konflikte innerhalb der Palastmauern, Ehebruch und das Elend, das sie in ihrer königlichen Rolle empfunden hatte, begleiteten die Prinzessin ihr Leben lang. Für die Royals selbst ist Diana immer noch allgegenwärtig - nicht zuletzt für ihre beiden Söhne, mittlerweile 37 und 40 Jahre alt. Prinz Charles ist langsam aus dem Schatten getreten, den der Tod seiner Ex-Frau geworfen hat. Der Thronfolger ist nun seit 17 Jahren mit Camilla verheiratet, der Frau, die Diana für das Scheitern ihrer Beziehung verantwortlich machte. Auch 25 Jahre nach ihrem Tod hat Lady Di nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Noch heute besuchen Menschen aus der ganzen Welt ihr Grab in London oder legen Blumen, Briefe und Kerzen am Tunnel in Paris ab. Und so bleibt Diana für immer die Prinzessin der Herzen.

