Unwetter in der Schweiz sorgen für Chaos. Rund um die Finanzmetropole Zürich hat ein heftiger Sturm mit starken Niederschlägen am Dienstag für Verwüstung gesorgt. Am Flughafen Zürich wurde unter anderem ein ausgemusterter Hubschrauber, der zum Imbiss umfunktioniert wurde umgeworfen, sowie eine Lagerhalle zerstört. Nach Angaben der Behörden gab es in Zürich die stärksten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen. Meteorologen kündigten an, dass weiterer Regen erwartet wird. Daher würden sich die Überschwemmungen wahrscheinlich noch verschlimmern, besonders in der Nähe von Seen und Flüssen. Zudem wird auch vor Erdrutschen gewarnt.

