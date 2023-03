STORY: Bei einem durch heftige Regenfälle ausgelösten Erdrutsch in der ecuadorianischen Andenregion sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere 23 Personen wurden verletzt, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Montag mit. In der Nacht zum Sonntag waren in der betroffenen Region große Schlammlawinen niedergegangen. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden. In einigen Gebieten wurden die meisten Häuser vollständig unter der Erde begraben. 32 Menschen konnten bislang geborgen werden, weitere 50 werden noch vermisst. Schwere Regenfälle haben in ganz Ecuador Straßen, Brücken und andere Infrastrukturen zerstört. Präsident Guillermo Lasso hatte Anfang des Monats den Notstand über die 14 Provinzen verhängt, die am stärksten von den Unwettern und einem starken Erdbeben betroffen waren.

