Das Unwetter vom Wochenende hat in der griechischen Küstenstadt Kineta südwestlich von Athen deutliche Spuren hinterlassen. In dem Ort, wo im Sommer 2018 schwere Waldbrände gewütet hatten, wurden Häuser überflutet und Bäume entwurzelt. Autos wurden durch die Straßen geschoben und Geschäfte verwüstet. Viele Einwohner waren zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten, weil Straßen gesperrt werden mussten. Auch Fährverbindungen mussten vorübergehend eingestellt werden. Die entstandenen Sachschäden sind erheblich. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben zu zahlreichen Einsätzen aus, um Bewohner in Sicherheit zu bringen und Wasser abzupumpen. Im Hafen von Antirio bei Patras kamen bei starkem Wind und Regen zwei Menschen ums Leben, deren Boot in der Nacht zum Montag gekentert und gesunken war. Am Montagmorgen wurden ihre Leichen geborgen. Nach Berichten von lokalen Medien soll es sich um Touristen handeln. Sie sollen in dem Hafen vor Anker gelegen und auf dem Boot geschlafen haben. Die Schlechtwetterfront sollten den Vorhersagen zufolge weiter in Richtung Osten ziehen.