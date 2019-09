Die Straßen und Plätze in der spanischen Stadt Dolores in der Provinz Alicante waren auch noch am Montag voller Wasser. Die schwersten Herbst-Unwetter seit Jahrzehnten halten Rettungsteams, Einwohner und Touristen auf Trab. In Dolores wurde am Montag nach einem 66-jährigen Niederländer gesucht, der seit Sonntag vermisst wird. Rettungskräfte und Freiwillige waren in der Stadt mit Booten unterwegs, um Menschen, die in ihren Häusern eingeschlossen waren, zu versorgen. Es gebe viel zu tun, sagt dieser Helfer: "Menschen sind allein in ihren Häusern und können nicht raus, weil das Wasser brusthoch steht. Sie haben kein Essen oder Wasser und sie können nicht mit anderen Einwohnern der Stadt in Kontakt treten. Deshalb bringen wir ihnen mit Booten und Kajaks Nahrung und Wasser. So können sie so lange aushalten, bis die Wasserstände wieder sinken." Am schwersten von den Unwettern betroffen, waren die Provinzen Almeria, Malaga und Granada im Südosten des Landes. Aber auch auf der Balearen-Insel Mallorca soll es verheerende Zerstörungen gegeben haben. Die Unwetter hatten am Mittwochabend begonnen. An einigen Orten fielen nach Angaben von Meteorologen innerhalb von nur 15 Stunden mehr als 600 Liter Regen pro Quadratmeter. Nach offiziellen Angaben sollen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen sein. Auch die Region um die Hauptstadt Madrid herum war von den Unwettern betroffen. Mit dem Regen kam der Schlamm, auch hier entstand erheblicher Sachschaden. Am Wochenende waren die Einwohner mit Aufräumarbeiten beschäftigt.