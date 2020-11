Nach extremen Regenfällen sind in Kolumbien viele Flüsse über die Ufer getreten. Die Wassermassen zerstörten viele Häuser, hunderte Menschen mussten mit Helikoptern in Sicherheit gebracht werden. In der Provinz Antioquia löste der Regen einen Erdrutsch aus. Mindestens drei Menschen sollen ums Leben gekommen, nach 16 weiteren werde noch gesucht, teilte der Krisenstab mit. Wetterforscher haben vorhergesagt, dass es auch in den kommenden 30 Tagen weiter regnen soll. Die Regierung hat deshalb die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen und Notunterkünfte aufzusuchen. Kolumbien ist sehr bergig. Während der Regenzeit kommt es immer wieder zu verheerenden Bergrutschen. Besonders betroffen sind die Gegenden, die abgeholzt und illegal besiedelt wurden.

