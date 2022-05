STORY: Tornado in Paderborn. Spontane Amateur-Aufnahmen von Passanten in der Stadt im Osten von NRW am Freitag, während eine Windhose über das Gebiet hinwegfegt. Dutzende Personen wurden offiziellen Angaben zufolge verletzt. Davon mehrere schwer. Auch in Lippstadt meldete die Feuerwehr am Freitag einen Tornado, während zuvor schwere Gewitter, Regen und Wind verzeichnet wurden. Die Deutsche Bahn meldete in Folge des Unwetters zahlreiche Störungen im Zugverkehr. Inzwischen zog das Tief „Emmelinde“ in Richtung Osten ab. Allerdings rechnet der Deutsche Wetterdienst in der Nacht zu Sonntag mit teils unwetterartigen Gewittern im Süden des Landes.

