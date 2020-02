Der Sturm mit Namen Victoria machte das Vorankommen hier in Wales am Sonntag zwar nicht unmöglich, aber doch zu einem speziellen Erlebnis mit womöglich nassen Füßen. Auf den britischen Inseln und den USA wird der Sturm "Dennis" genannt. In Yorkshire und in Leatherhead südlich von London halfen Soldaten der britischen Armee bereist am Samstag beim Aufbau und der Reparatur von Flutschutzanlagen. "Sie unterstützen die Umweltbehörde beim Bau dieser Zäune. Die Jungs hinter mir füllen Sandsäcke und bauen Dammanlagen auf." Nach Tief Sabine oder auch Ciara war "Dennis" der zweite Sturm, der in dieser Woche über das Vereinigte Königreich hinwegzog. Pünktlich zum Ferienbeginn wurden Zugverbindungen eingestellt und Flüge gestrichen. Vielerorts lösten die Behörden Hochwasseralarm aus. Es bestehe Lebensgefahr, hieß es. Davon waren auch Schottland und England betroffen.