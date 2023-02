STORY: Rund 10.000 Zuschauer waren am Freitagabend im österreichischen Wintersportort Bad Gastein versammelt, um bei einem urbanen Sportevent mit dabei zu sein und den Schweden Jesper Tjäder siegen zu sehen. Die Veranstaltung hieß Red Bull Playstreets und dabei handelte es sich um einen extrem aufwendigen städtischen Slopestyle Parcour. An dem Wettbewerb nahmen 21 der weltbesten Freeskier teil, die sich durch die eigens errichtete Abfahrt und über kuriose Hindernisse navigierten. Am Ende landeten auf dem Podium neben dem bereits erwähnten Schweden noch die zwei Schweizer Andri Ragettli sowie Kim Gubser.

Mehr