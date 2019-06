Die Nasa nimmt wieder Touristen mit. Reiche Touristen. Ab 2020 will die US-Raumfahrtbehörde zusammen mit US-Flugzeugbauer Boeing Privat-Astronauten auf die Internationale Raumstation ISS mitnehmen. Hin- und Rückflug kosten 58 Millionen Dollar. Ein Tag Vollpension 35.000. Das teilten die Behörden am Freitag in New York mit. Nasa-Mitarbeiter Bill Gerstenmaier: "Die Kommerzialisierung der näheren Umlaufbahn wird uns ermöglichen, Ressourcen zu bündeln. Damit wir bis 2024 die erste Frau und den nächsten Mann auf den Mond bringen. Es ist der erste Schritt, um eine nachhaltige Mondpräsenz zu erschaffen und Vorbereitungen für zukünftige Missionen auf dem Mars zu tätigen. Wir bringen Menschen in das Sonnensystem." Missionen von bis zu 30 Tagen sollen möglich sein. Die Auswahl treffen NASA und Boeing. Der erste Weltraumtourist auf der ISS war der amerikanische Multimillionär Dennis Tito. Im Jahr 2001 war er ins All geflogen.