Endlich wieder Urlaub in Deutschland. Auf dem Campingplatz in Rolandswerth, einem Ort am Rhein im Norden von Rheinland-Pfalz, freuten sich deutsche Camper am Wochenende, dass für sie ein Stück Normalität zurückgekehrt ist. "Man freut sich ja den ganzen Winter über, das es dann im Frühjahr wieder losgeht, und das war ja in diesem Jahr etwas später. Ja, da haben wir lange drauf gewartet, und auch richtig gierig drauf gewartet." Auf den deutschen Campingplätzen sieht man dieser Tage neue und alte Gesichter. Platzleiterin Simone Ohl weiß, wie es um die Campingbranche steht: "Es boomt, ganz klar. Es ist auch so, das mittlerweile die Preise steigen von Wohnwagen und Wohnmobilen, weil es halt sehr gefragt ist, es ist wirklich so, der Markt spricht sehr dafür, das halt viele Leute umsteigen, weil sie nicht weg können natürlich." Zunächst sind hier aber keine Zelte erlaubt, nur Wohnwagen und Wohnmobile. Auf dem Gelände gilt es, wie woanders auch, die Maskenpflicht und den Mindestabstand einzuhalten. Gemeinschaftsduschen und Waschräume bleiben geschlossen, nur die Toiletten sind begehbar. Trotzdem floriert das Camping-Geschäft. So sei der Norden im Großen und Ganzen bereits ausgebucht, teilte der Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus in Bezug auf Schleswig-Holstein mit. Laut der privaten Vermietungsplattform Paul Camper gab es in der vergangenen Woche 75 Prozent mehr Buchungen als im Vorjahreszeitraum.