In der Sonne mal wieder so richtig entspannen - davon träumen gerade wohl viele. Mit sinkenden Infektionszahlen rücken Urlaubsreisen tatsächlich wieder in Reichweite. An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt werden demnächst so viele Passagiere erwartet, dass dort am Dienstag nach mehr als einem Jahr Corona-Pause das Terminal 2 wieder eröffnet wurde. Sascha König von der Fraport AG. "Wir sehen den klar positiven Trend nach oben. Die Passagierzahlen entwickeln sich einfach positiv, wir sehen und hören auch von unseren Fluggesellschaften, dass eine Nachfrage da ist, dass der Buchungseingang aktuell sehr stark ist. Und das stimmt uns natürlich mit Blick auf die jetzt kommenden Ferienmonate und die Ferienzeit sehr positiv. Und wir hoffen, dass das Reisen wieder richtig in Gang kommt und die Gäste ihre Ferien so verbringen können, wie sie das gerne möchten." Licht am Horizont sieht auch Anke Budde, Vizepräsidentin der Allianz Selbständiger Reiseunternehmer. Trotz einer gewissen Buchungs-Zurückhaltung spricht sie von einer steigenden Nachfrage, fordert aber: "Wir brauchen Öffnungsperspektiven, wir brauchen planbare Perspektiven. Es bringt uns nichts, dass man uns jetzt über Monate mit Geld am Leben erhalten hat, wenn wir jetzt aber nicht weiter planen können. Wir wissen nicht, schließen wir morgen wieder, können wir morgen öffnen?" Nicht ganz so entspannt ist man allerdings im Auswärtigen Amt: Dort wird von nicht notwendigen, touristischen Reisen zum Beispiel auf die Balearen weiterhin abgeraten.

