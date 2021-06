Montagvormittag am Flughafen in Berlin. Die Urlaubszeit hat begonnen, viele freuen sich nach harten Monaten des Lockdowns auf Sonne, Strand und neue Eindrücke. Doch leider ist die Corona-Pandemie nicht vorbei. Die neue Delta-Variante sorgt für Befürchtungen, dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe steigen. Rufe nach strengeren Corona-Kontrollen von Reiserückkehrern werden lauter. Stimmen von Urlaubern: "Also erstens bin ich zweimal geimpft und fühle mich im Moment noch sicher, habe noch keine nachteiligen Äußerungen bisher gehört. Trotzdem bin ich vorsichtig. Mit der Maske kann man..., ich mache auch Schnelltests, wann immer es möglich ist, trotzdem, also versuche, sehr sorgfältig damit umzugehen. Und nehme auch eine Quarantäne in Kauf, weil ich finde, dass sich das einfach gehört auch in dieser Zeit." "Ich fahre nach Griechenland, bin aber schon komplett geimpft. Insofern habe ich da keine großen Bedenken." "Also erstens, ich bin schon geimpft. Und dadurch habe ich bestimmte Ängste nicht mehr. Ich fliege in die Türkei mit meiner Freundin hier. Und wenn wir zurückkommen, hoffen wir, dass wir nicht in die Quarantäne müssen. Ansonsten schützen wir uns." Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hatte kritisiert, dass bei Einreisen aus Risikogebieten derzeit ein Antigen-Test reiche, um Quarantäne zu vermeiden. Stattdessen sollten alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten grundsätzlich in Quarantäne gehen. Diese solle frühestens nach fünf Tagen bei einem negativen PCR-Test aufgehoben werden dürfen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erklärte im ZDF, die Stichproben, die im Moment von der Bundespolizei umgesetzt werden, reichten nicht. Er sei daher eindeutig für strengere Regeln.

