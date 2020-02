Im Fall des Goldmünzenraubs aus dem Berliner Bode-Museum ist am Donnerstag am Landgericht Berlin das Urteil verkündet worden. Laut Gericht wurden von den vier Angeklagten drei verurteilt nach Jugendstrafrecht zu Haftstrafen von bis zu viereinhalb Jahren. Der vierte und älteste Angeklagte wurde freigesprochen. Verurteilt wurden die drei Personen, die zur Tatzeit Heranwachsende waren. Gerichtssprecherin Lisa Jani sagte dazu: O-TON LISA JANI, GERICHTSPRESSESPRECHERIN ("Das Gericht geht also davon aus, dass der dritte Täter, der mit in das Bode-Museum eingestiegen ist, dass der eben noch unbekannt ist. Der hier verurteilte, ehemalige Wachmann des Bode-Museums war nach Auffassung des Gerichts in die Planung involviert, hat das Insiderwissen, das nötige, weitergegeben, hat zum Beispiel die Fensterscheibe, über die die Täter von außen dann eingedrungen sind, gelockert. Und dort wurde auch DNA von ihm gefunden, deswegen hat das Gericht hier seine Täterschaft als erwiesen angesehen.") Die Anklage hatte laut Medienberichten von der "spektakulärsten Straftat in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg" gesprochen. Sie stützte sich auf ein Zusammenwirken verschiedener Indizien, wie auch Staatsanwalt Thomas Schulz-Spirohn sagte: O-TON STAATSANWALT THOMAS SCHULZ-SPIROHN ("Das Urteil entsprach in großen Teilen den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Und in den Bereichen, in denen das nicht so war - also Anwendung von Jugendstrafrecht, ein Freispruch -, werden wir das noch in Ruhe prüfen. Der Rechtsweg ist ja nicht ausgeschöpft.") Der laut Gericht "gemeinschaftliche schwere Diebstahl" der riesigen Goldmünze hatte in einer Nacht im März 2017 stattgefunden. Zwei der drei Verurteilten sind Deutsche, die laut Ermittlern zu einer arabischstämmigen Großfamilie gehören.