STORY: Ex- US-Präsident Donald Trump hat den Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 Tage vorher geplant und gewaltbereite Anhänger direkt dazu aufgefordert. Zu dem Schluss kommt der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol. Der Ausschuss zeigte anhand von Textbotschaften und Videos, wie Vertreter der Organisationen Proud Boys und Oath Keepers sofort reagierten. In Foren von Rechtsradikalen war von einer "Roten Hochzeit" die Rede - ein Hinweis auf Massenmord. Zudem legte der Ausschuss, dem sieben Demokraten und zwei Republikaner angehören, Beweise vor, wonach Vertraute und Helfer von Trump wussten, dass der damalige Präsident seine Anhänger auffordern würde, an diesem Tag zum Kapitol zu marschieren. Zwei Teilnehmer des Sturms auf das US-Kapitol distanzierten sich während der Anhörung deutlich von Trump. "Es macht mich wütend, denn ich hing an jedem Wort, das er sagte, an allem, was er von sich gab, ich folgte ihm. Ich meine, wenn ich das tue, dann tun das Hunderttausende oder Millionen anderer Leute auch oder vielleicht sogar immer noch." Trumps mögliche Wiederwahl mache ihm Angst, sagte dieser ehemalige Anhänger: "Wissen Sie, und ich fürchte mich vor dem nächsten Wahlzyklus, denn wer weiß, was das bringen könnte. Wenn ein Präsident, der bereit ist, einen Bürgerkrieg unter seinen Anhängern anzuzetteln und zu fördern, mit Lügen und Betrug und ohne Rücksicht auf die Auswirkungen. Was wird er sonst noch tun, wenn er wieder gewählt wird? An diesem Punkt ist alles möglich." Die republikanische Abgeordnete Liz Cheney warf Trump vor, versucht zu haben, einen möglichen Zeugen des Ausschusses zu beeinflussen. Dieser habe den Ausschuss über seinen Anwalt darüber informiert.

