Vier Stunden lang mussten sich die Chefs von Facebook, Amazon, Google und Apple von US-Abgeordneten grillen lassen. Dabei ging es um ihre Marktmacht. Nach Einschätzung vieler Abgeordnete ist diese in der Corona-Pandemie noch größer geworden. Die vier Unternehmen seien schon riesig gewesen, als die US-Wirtschaft im Kampf gegen den Erreger heruntergefahren worden sei. Nach Covid-19 dürften sie stärker und mächtiger sein als je zuvor, hieß es. Vor allem Facebook-Chef Mark Zuckerberg nahmen die Politiker in die Mangel. Ihm warfen sie vor, erst schüchtere er Konkurrenten ein, um sie dann aufzukaufen. Zuckerberg versuchte sich zu verteidigen und führte an, dass nicht absehbar gewesen sei, das zum Beispiel Instagram so groß werden würde, wie es heute ist. Google-Chef Sundar Pichai musste sich immer wieder anhören, sein Konzern benachteilige andere Unternehmen bei den Suchtrefferergebnissen. Und Amazon-Chef Jeff Bezos wurde mehrfach gefragt, ob sein Unternehmen Daten von Händlern ausgewertet habe, die Waren auf der Plattform des Konzerns verkaufen, um ihnen mit eigenen Angeboten dann Konkurrenz zu machen. In der Anhörung gaben sich die Chefs der vier Unternehmen betont bescheiden. Ihre Botschaft war klar: Wir sind nicht gefährlich.

