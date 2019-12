In New York gingen am Dienstag die Menschen auf die Straße um sich für eine Amtsenthebung des US-Präsidenten Donald Trump auszusprechen. Die Veranstaltung in der Metropole an der Ostküste war nur eine von rund 600 angekündigten Demonstrationen im ganzen Land. Hintergrund ist, dass das US-Repräsentantenhaus am Mittwoch über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den US-Präsident abstimmt. Da die Demokraten in der einen Kongress-Kammer eine Mehrheit haben, wird eine Annahme der Anklagepunkte erwartet. Über eine tatsächliche Amtsenthebung würde dann in den kommenden Wochen die zweite Kammer, der Senat, entscheiden. Dort haben jedoch Trumps Republikaner eine Mehrheit. Dem Präsidenten wird in der Ukraine-Affäre Amtsmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen vorgeworfen. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen und den oppositionellen Demokraten heftige Vorwürfe gemacht. In einem mehrseitigen Brief an die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, spricht Trump von einem Krieg gegen die Demokratie, der einen beispiellosen und verfassungswidrigen Machtmissbrauch darstelle. In den USA finden Anfang November Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt.