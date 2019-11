Nach dem plötzlichen Rückzug amerikanischer Soldaten aus den Kurdengebieten in Nordsyrien patrouillieren nun wieder US-Truppen in den Ölfeldern an Grenze zum Irak. Diese Aufnahmen von Sonntag zeigen Spezialeinheiten in der Provinz Hasaka. Die Regierung in Washington hatte zuvor angekündigt, ein verringertes Truppen-Kontingent werde in dem Land bleiben, um zu verhindern, dass die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) wieder Zugang zu den Ölfeldern erlange. Der IS hatte zu seinen Hochzeiten syrische Ölanlagen unter seine Kontrolle gebracht und sich so finanziert. Präsident Donald Trump hatte den Abzug der US-Truppen aus Syrien angeordnet, nachdem sein Land dort über Jahre hinweg an der Spitze einer Militärallianz den IS bekämpfte. Der US-Präsident erntete dafür auch aus den eigenen Parteireihen scharfe Kritik.