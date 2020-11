US-Außenminister Mike Pompeo hat die von Israel besetzten syrischen Golan-Höhen besucht. Auf der vermutlich letzten Reise in den Nahen Osten als Außenminister, hat Pompeo damit die Abkehr der früheren Nahost Politik noch einmal zementiert, und den Kurs von Präsident Donald Trump gelobt. In einer Abkehr von der bisherigen US-Politik hat Trump im März 2019 die Golan-Höhen als israelisches Territorium anerkannt. Schon im Dezember 2017 hatte er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und damit international Kritik auf sich gezogen. Wie das sowohl von Israel als auch von den Palästinensern beanspruchte Jerusalem gehören auch die Golan-Höhen zu den größten Streitpunkten im Nahost-Konflikt. Ein Sprecher von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas kritisierte den Besuch des US-Außenministers. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, sowie der israelische Außenminister Gabi Ashkenazi dankten Trump und Pompeo für ihre Nahost-Politik. Die Palästinenser haben angedeutet, dass sie die Beziehungen zu Washington wieder aufnehmen würden, sobald der designierte Präsident Joe Biden sein Amt antritt, was weithin als eine Geste des guten Willens angesehen wird. Es ist jedoch unklar, wie viele von Trumps Entscheidungen von einer Biden-Administration rückgängig gemacht werden.

