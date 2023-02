STORY: Nach Gesprächen mit Israel hat US-Außenminister Antony Blinken auch bei den Palästinensern für ein Festhalten an der Zwei-Staaten-Lösung in Nahost geworben. Zudem forderte Blinken am Dienstag nach einem Treffen mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas in Ramallah angesichts der jüngsten Gewalt auf beiden Seiten Schritte hin zur Deeskalation. Die USA lehnten jedes Vorgehen, egal von welcher Seite ab, das der Zwei-Staaten-Lösung im Wege stehe. Abbas forderte seinerseits ein Ende von israelischen Aktionen, die internationales Recht verletzten. Seine Regierung sei bereit zur Zusammenarbeit, auch mit den USA, um zum politischen Dialog zurückzukehren. Blinkens Nahost-Reise hat vor dem Hintergrund der schwersten Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern seit Jahren stattgefunden. Allein im Januar starben 35 Palästinenser bei Zusammenstößen mit den israelischen Sicherheitskräften. Das ist die höchste Zahl in einem Monat seit 2015.

