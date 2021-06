Ankunft von US-Außenminister Antony Blinken am Flughafen Berlin Brandenburg. Blinkens Deutschlandbesuch ist Teil einer Europareise, die ihn auch nach Frankreich und Italien führt. In Berlin nimmt er an der zweiten Libyen-Konferenz teil, in Paris ist ein Treffen mit Präsident Emmanuel Macron geplant und in Italien steht eine Konferenz zum Kampf gegen die Extremistenmiliz IS und ein Außenministertreffen der G20-Staaten auf dem Programm. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird ihn im Kanzleramt empfangen. Die beiden hatten sich bereits auf dem G7-Gipfel in Cornwall getroffen. Am 15. Juli wiederum wird Merkel nach Washington reisen. Blinken wird in Berlin auch mit Bundesaußenminister Heiko Mass sprechen.

