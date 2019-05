Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Freitag in Berlin US-Außenminister Mike Pompeo getroffen. Pompeo holt damit seinen ursprünglich für 7. Mai geplanten Deutschland-Besuch nach, den er wegen der wachsenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA abgesagt hatte. Merkel sagte, Pompeo und sie hätten eine Vielzahl von Problemen zu besprechen. "Die Welt ist in großer Unruhe, allen voran die Fragen des Iran und wie verhindern wir, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Wie verhindern wir aber auch sonstige aggressive Aktionen des Iran. Wir werden über Afghanistan sprechen, wo wir ja beide eine beträchtliche Zahl von Truppen stationiert haben. Wir werden über die Lage in Syrien reden und natürlich auch die sehr fragile Situation in Libyen." "Deutschland ist ein wichtiger Partner der USA, deshalb bin ich über die Zeit mit Bundeskanzlerin Merkel glücklich. Ich hatte auch ein gutes Gespräch mit dem Außenminister." Außer Merkel hat der US-Außenminister auch seinen deutschen Kollegen Heiko Maas getroffen. Deutschland hatte sich angeboten, in dem Streit über das iranische Atomprogramm zu vermitteln.