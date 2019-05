US-Außenminister Mike Pompeo ist am Dienstag in die irakische Hauptstadt Bagdad geflogen. Einen Besuch in Berlin hatte er zuvor abgesagt. Möglicherweise steht Pompeos Besuch in der Region in Zusammenhang mit dem erhöhten Druck der USA auf den Iran. Seit dem 1. Mai müssen alle Länder mit Strafmaßnahmen rechnen, die Öl aus dem Iran importieren. Die USA hatten zudem Flugzeugträger und Bomber in den Nahen Osten entsandt, was der Iran scharf kritisiert. Iranische Staatsmedien meldeten am Mittwoch, der Iran wolle einzelne "freiwillige Verpflichtungen" aus dem internationalen Atomabkommen reduzieren. Sie reagierten damit auf das Verhalten anderer Unterzeichner, die dem Druck der USA nicht standhalte. US-Präsident Donald Trump hat 2018 den Vertrag über das Atomprogramm des Irans einseitig aufgekündigt.