STORY: Brittney Griner ist wieder frei. Die in Russland zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilte US-Basketballerin kam nach Angaben aus Moskau im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit dem russischen Waffenhändler Viktor Bout frei. US-Präsident Joe Biden, der am Donnerstag Griners Frau Cherelle im Weißen Haus empfangen hatte, sagte, dies sei ein guter Morgen. "Ich habe mit Brittney Griner gesprochen. Sie ist sicher. Sie ist im Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause. Nachdem sie monatelang ungerechtfertigt und unter unerträglichen Umständen in Russland inhaftiert war, wird Brittney bald wieder in den Armen ihrer Lieben sein. Und dort hätte sie die ganze Zeit sein sollen. Auf diesen Tag haben wir seit langem hingearbeitet. Wir haben nie aufgehört, uns für ihre Freilassung einzusetzen. Es waren mühsame und intensive Verhandlungen nötig und ich möchte all den fleißigen Beamten meiner Verwaltung danken, die unermüdlich daran gearbeitet haben, ihre Freilassung zu erreichen.." Griner, die in der US-Nebensaison Basketball für ein russisches Team spielte, war in Russland wegen Drogenbesitzes verurteilt worden. Im Prozess sagte sie, dass sie Cannabis zur Linderung von Sportverletzungen verwendet habe. Der Austausch gegen Bout fand den russischen Angaben zufolge auf einem Flughafen in Abu Dhabi statt. Bout war 2012 von einem Gericht in Manhattan zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er galt fast zwei Jahrzehnte lang als einer der berüchtigsten Waffenhändler der Welt und verkaufte Rüstungsgüter an sogenannte Schurkenstaaten, Rebellengruppen und regionale Kriegsherren in Afrika, Asien und Südamerika. Weil er ein Meister darin war, Sanktionen zu umgehen, wurde er "Händler des Todes" und "Sanktionenknacker" genannt.

Mehr