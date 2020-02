Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wird neuer amtierender Geheimdienstkoordinator der USA. Präsident Donald Trump schrieb am Mittwoch auf Twitter zu der Ernennung, Grenell habe die USA, Zitat, "äußerst gut" vertreten. Das Amt des Director of National Intelligence, abgekürzt DNI, wurde seit dem Rücktritt von Dan Coats Mitte August kommissarisch betreut. Da Grenell amtierender Direktor wird, benötigt er für seine Ernennung nicht die Zustimmung des Senats. Der DNI koordiniert die 17 zivilen und militärischen Geheimdienste der USA. Die Stelle wurde nach den Anschlägen vom 11. September geschaffen.