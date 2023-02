STORY: Bremerhaven am frühen Freitagmorgen. Die Arc Integrity hat an einem Anlegeplatz festgemacht. In ihrem Inneren sollen sich laut US-Behörden über 60 Bradley Schützenpanzer befinden - bestimmt für die Ukraine. Die Fahrzeuge sollen den ukrainischen Streitkräften zusätzliche Offensiv- und Defensivfähigkeiten zum Schutz ihrer Grenzen verleihen. Auch weitere Fahrzeuge konnten beim Entladen in Bremerhaven beobachtet werden, etwa geländegängige Radfahrzeuge. Die Arc Intergrity hatte im Januar den Hafen von North Charleston im US-Bundesstaat South Carolina verlassen. Neben den 60 Bradleys hatte die Biden-Regierung 2,5 Milliarden Dollar an Unterstützung für die Ukraine angekündigt, die auch Munition, Raketen und gepanzerte Stryker-Transportwagen umfassen sollen. Angekündigte Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams sollen noch nicht Teil der Lieferung sein.

