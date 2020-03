Zusammen mit ihrem Mann trat Elizabeth Warren am Donnerstag in Cambridge, Massachusetts vor die Kameras. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten überlässt die Senatorin das Feld ihren Konkurrenten Bernie Sanders und Joe Biden. "Mir wurde am Anfang gesagt, dass es zwei Marschrouten geben werde. Die Progressive, für die Bernie Sanders stehe, und die Moderate, für die Joe Biden stehe, und dass dort kein Platz für jemand Anderen sei. Ich dachte, das sei nicht richtig, aber offensichtlich habe ich mich geirrt." Die 70-Jährige zog damit wie schon am Mittwoch der Milliardär Michael Bloomberg die Konsequenzen aus dem schwachen Abschneiden beim "Super Tuesday", als an einem einzigen Tag Vorwahlen in 14 Bundesstaaten stattfanden. Die Wall-Street-Kritikerin war die letzte Frau in der Spitzengruppe der Bewerber.