Die US-Demokraten haben am Montagabend ihren viertägigen Nominierungsparteitag für den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden begonnen. Auch frühere Rivalen wie der Senator Bernie Sanders treten dabei auf. Wegen der Coronavirus-Pandemie findet statt der traditionellen Wahlparty der Kern der Veranstaltung virtuell in zweistündigen Blöcken zur besten Sendezeit statt. Zum Start Veranstaltung sprach Philonise Floyd, Bruder des bei einem Polizeieinsatz getöteten George Floyd. Vier Jahre nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus machte sich auch Michelle Obama für Biden stark. Donald Trump sei der falsche Präsident für das Land. Sie habe selbst an der Seite ihres Mannes und früheren Präsidenten Barack Obama erfahren, wie machtvoll das Amt sei, aber auch wie schwer. Man könne sich in diesem Job nicht durchschummeln, sagte sie in Bezug auf den amtieren Präsidenten. Obama forderte die US-Bürger auf, frühzeitig die Briefwahl zu nutzen, um sicherzugehen, dass die Stimmzettel auch rechtzeitig ausgewertet werden können.

Mehr