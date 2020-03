Super-Tuesday in den USA: Bei den Vorwahlen der US-Demokraten hat sich kurz zuvor das Bewerberfeld weiter gelichtet. Die Senatorin Amy Klobuchar gab auf und stellte sich hinter Ex-Vizepräsident Joseph "Joe" Biden. Dazu sagte dessen Hauptrivale, der in vielen Umfragen führende Bernard "Bernie" Sanders, am Montag in St. Paul in Minnesota: "Heute abend will ich die Türen weit öffnen für die Unterstützer von Amy und natürlich auch für die von Pete Buttigieg. Ich weiß, es gibt politishe Unterschiede, aber ich weiß auch, dass praktisch alle Anhänger von Amy und Pete verstehen, dass wir voranschreiten müssen für eine Regierung, die auf Gerechtigkeit setzt, nicht auf Gier. Dass unsere Regierung aufbauen muss auf den Prinzipien der ökonomischen Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, der ethnischen Gerechtigkeit, der Umweltgerechtigkeit. Also - für all die Millionen Anhänger von Amy und Pete: Die Tür steht offen für Euch. Kommt rein!" Am Dienstag finden Vorwahlen in 14 Bundesstaaten statt. Beim sogenannten "Super Tuesday" werden fast 70 Prozent der Delegiertenstimmen vergeben. Neben Sanders und Biden tritt Elizabeth Warren an, die wie Sanders zum linken Flügel gezählt wird. Erstmals ist auch Milliardär Michael Bloomberg dabei. Der Nominierungs-Parteitag der Demokraten ist für Juli angesetzt. Die Präsidentenwahl findet Anfang November statt. Bei den Republikanern gilt Amtsinhaber Donald Trump als unangefochtener Favorit.