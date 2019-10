Rund 15 Jahre lang spielte der Dollar zumindest offiziell keine große Rolle mehr im Handel auf Kuba. Das ist nun wieder anders - in der Hauptstadt Havanna wurden dieser Tage rund ein Dutzend Geschäfte geöffnet, in denen die Kubaner hochwertige Konsumgüter direkt gegen Dollar kaufen können. Anwohner sagen dazu: O-Ton: "Das hilft Kubanern, die nicht reisen können. Sie können nun solche Produkte günstiger kaufen. Diese Währung zu bekommen, die frei konvertierbar ist, ist natürlich eine ganz andere Frage - aber das scheint die Idee: Dass man nicht zu viel bezahlen muss für diese Produkte." O-Ton: "Wir haben hier seit gestern morgen 7 Uhr angestanden. Jetzt, um 10.30 Uhr einen Tag später, sind wir fertig. Warum? Weil diese Produkte jetzt etwas leichter zugänglich sind für uns Kubaner." O-Ton: "Meines Erachtens nutzt das denen, die Geld haben, vor allem Dollar haben auf die eine oder andere Weise. Aber ich denke nicht, dass es eine große Lösung ist, weil die Mehrheit keine Dollar hat - nur diejenigen, denen ihre Familie aus dem Ausland Dollars zukommen lässt." Der kubanische Ökonom Omar Everleny sagt, von den neuen Geschäften profitierten sowohl Staat als Bürger: O-Ton: "Die Lage ist ja schon vom Dollar bestimmt. Denn viele Preise werden in Dollar angegeben. Worauf läuft es hinaus? Eine schleichende Abwertung des konvertiblen Pesos. Bestimmte Produkte wird man weiterhin in Dollar verkaufen. In gewisser Weise also eine Rückkehr zur Lage vor dem Jahre 2004." Die wirtschaftliche Lage in Kuba ist wieder relativ angespannt, auch, weil es an Ressourcen fehlt: Einerseits durch die Krise des Öl-Lieferanten Venezuela und andererseits wegen der erneuten Verschärfung von Sanktionen seitens der US-Regierung gegen Kuba.