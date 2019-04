Trauer um den US-Regisseur und Filmproduzenten John Singleton. Singleton sei im Alter von 51 Jahren gestorben, teilte seine Familie mit. Nach einem Schlaganfall hatte der US-Filmemacher im Koma gelegen. Nun entschied seine Familie die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen. Für seinen Debüt-Film "Boyz n the Hood" wurde Singleton 1992 für den Oscar nominiert. Damit war er der erste Afroamerikaner, der für den Preis in der Kategorie "Beste Regie" aufgeführt wurde. In dem Film geht um die Gewalt in einem Armenviertel in Los Angeles. In Hollywood löste die Nachricht von seinem Tot große Betroffenheit aus. "Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist", schrieb Oscarpreisträgerin Halle Berry.