Nach einem Zwischenfall in der Luft, bei dem am Samstag das Triebwerk einer Boing 777 gebrannt hatte und Teile in ein Wohngebiet gestürzt waren, hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA eine Überprüfung der Flugtauglichkeit aller Boeing 777 mit Pratt & Whitney-Triebwerken angekündigt. Dies werde "wahrscheinlich bedeuten, dass einige Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen werden", sagte der Leiter der Behörde, Steve Dickson. Die US-Fluggesellschaft United Airlines kündigte an, ihre 24 betroffenen Maschinen freiwillig aus dem Betrieb nehmen, bis die Untersuchung abgeschlossen sei. United ist die einzige Airline, die Jets mit dem betroffenen Triebwerkstyp in ihrer Flotte führt. Die Boeing 777-200 mit 231 Passagieren und 10 Besatzungsmitgliedern an Bord war auf dem Weg nach Honolulu, als ein Triebwerk in Flammen aufging. Es wurde niemand verletzt.

Mehr