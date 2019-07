Auch der US-Präsident, Donald Trump, kam nicht umhin, den Weltmeisterinnen zu gratulieren: Er sagte in Morristown, New Jersey: O-Ton: "Ich möchte dem Frauen-Fußballteam gratulieren zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Das eine unglaubliche Leistung! Es war ein sehr spannendes Spiel, von dem ich mir auch etwas anschaute. Sie sind großartige Spielerinnen, und es ist eine große Ehre, dass sie es geschafft haben für die USA. Schon zum vierten Mal! Also eine großartige Sache, und daher Glückwunsch an das Weltmeister-Team!" Trump hatte sich mit Megan Rapinoe, der Spielerin des Turnieres und Kapitänin des US-Teams, verbale Duelle geliefert während des Turnieres. Rapinoe hatte unter anderem gesagt, sie wolle nicht zu Trump ins Weiße Haus gehen, falls es einen Ehrenempfang geben sollte. Sie zeigte sich solidarisch mit Menschen, die einen bestimmten Rassismus in den USA kritisierten und sich auch persönlich mit Präsident Trump anlegten. Trump hatte gegen die Spielerin getwittert, Rapinoe solle erstmal siegen und dann reden. Und sie solle stolz sein auf die US-Flagge. Wie dem auch sei - Megan Rapinoe hatte auch am Sonntag im WM-Finale in Lyon getroffen und in der zweiten Halbzeit das so wichtige 1:0 per Foulelfmeter gegen die Niederlande erzielt. Acht Minuten später traf Teamkollegin Rose Lavelle per Links-Schuss zur Entscheidung - mit 2:0 gewannen die US-Amerikanerinnen das Spiel und damit das Turnier - in den Augen vieler verdient als stärkstes Team der Weltmeisterschaft. Und Torschützenkönigin Megan Rapinoe wurde zum Superstar dieser WM. In Lyon hatten am Sonntagabend Fans der US-Amerikanerinnen gefeiert: "Die Besten auf der Welt. Vier Sterne! Wir haben diskutiert, wie man den vierten Stern platzieren kann. Leider habe ich hier bisher gar keine WM-Sterne, weil das ein US-Männertrikot ist." O-Ton: "Wir feuerten früher unsere Männer an, aber das haben wir aufgegeben. Jetzt sind wir Fans der Frauen, und wir hoffen, sie bekommen bald gleichen Lohn die Arbeit!" In der Tat haben die US-Fußballer im "Soccer" bisher überhaupt erst einmal das Halbfinale einer WM erreicht - das war 1930, zur allerersten Weltmeisterschaft in Uruguay.