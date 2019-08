Ein US-Gericht hat die Beschlagnahmung des iranischen Öltankers angeordnet, der immer noch vor Gibraltar liegt. Das geht aus entsprechenden Gerichtsdokumenten hervor. Die USA wollen nach eigener Auskunft herausgefunden haben, dass der Tanker die iranischen Revolutionsgarden unterstützt, die die Regierung in Washington als Terrororganisation einstuft. Am Donnerstag hatte die britische Exklave Gibraltar das Schiff nach mehrwöchiger Festsetzung freigegeben. Am Freitag wurde der Name "Grace 1" übermalt. Berichten iranischer Medien zufolge soll der bisher unter der Flagge Panamas fahrende Tanker auf den Iran umgeflaggt und in "Adrian Darya" umbenannt werden. Die britischen Marine hatte den Tanker am 4. Juli gestoppt. Der Iran kündigte Vergeltungsmaßnahmen an und setze zwei Wochen später den unter britischer Flagge fahrenden Tanker "Stena Impero" in der Straße von Hormus mit der Begründung fest, dieser habe gegen das Seerecht verstoßen. Die Vorfälle hatten den Iran-Konflikt und die Spannungen in der Golf-Region verschärft.