Der Einsatz von Bundesbeamten in Portland bei Anti-Rassismus-Protesten hatte in den USA für heftige Kritik gesorgt. Auf Videos war zu sehen, wie Beamte mit Schusswaffen und ohne klare Abzeichen auf ihren Uniformen Menschen festnehmen und in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen abtransportieren. Der Generalstaatsanwalt von Oregon hat inzwischen eine Klage gegen die Bundesbehörden eingereicht. Die US-Demokraten forderte diese Woche eine interne Untersuchung des Vorfalls. Der amtierende Heimatschutzminister Chad Wolf verteidigte den Einsatz am Dienstag auf einer Pressekonferenz: Wir nehmen nur diejenigen ins Visier und verhaften diejenigen, die als kriminelle Täter identifiziert wurden, wie es jede andere Strafverfolgungsbehörde im ganzen Land an jedem einzelnen Tag der Woche tut. "Diese Polizisten sind keine Sturmtruppen. Sie sind nicht die Gestapo, wie einige sie beschrieben haben. Diese Beschreibung ist beleidigend. Sie ist übertrieben und unehrlich. US-Präsident Donald Trump hatte damit gedroht, Bundesvollzugsbeamte auch in andere Städte zu schicken. Zur Begründung sagte er, die Bürgermeister von den Demokraten hätten es an diesen Orten versäumt, gegen Kriminelle vorzugehen. Unterdessen drohte der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, Trump mit einer Klage. Allerdings sei der republikanische Präsident für "Bluffs und Getöse" bekannt, sagte de Blasio am Dienstag. Daher dürfe man Trumps Aussagen nicht überbewerten.