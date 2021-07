Die US-Regierung lässt Hilfe liefern: Fast eine halbe Million Dosen des Corona-Impfstoffs vom US-Pharmakonzern Johnson & Johnson sind am Montag in Äthiopien gelandet DIE ÄTHIOPISCHE MINISTERIN FÜR GESUNDHEIT, LIA TADESSE, SAGTE am Montag in der Hauptstadt Äthopiens, in Addis Abeba, ihr Land werde etwa 1,2 Millionen Dosen des Impfstoffes von Johnson und Johnson von der US-Regierung erhalten. Zunächst sei davon knapp die Hälfte gelandet - der Rest solle in den nächsten zwei Wochen kommen: O-Ton: "Dies kommt auch zu einem sehr entscheidenden Zeitpunkt, an dem diese neue Delta-Variante um die Welt rast und eine neue Spitze von Fällen und Todesfällen in mehr als 104 Ländern verursacht, und mit einer sehr erhöhten Sorge, dass diese Variante weltweit zirkuliert." Afrika verzeichnete in der vergangenen Woche einen 43-prozentigen Anstieg der Corona-Todesfälle, wie die Weltgesundheitsorganisation jüngst mitteilte. Fast 50 afrikanische Länder sollen auch daher 25 Millionen Impfstoffdosen erhalten, die von den USA gespendet wurden. Dies hatten US-Vertreter und die Impfstoffallianz GAVI verlauten lassen.

