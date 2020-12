US-Justizminister William Barr hat beim amtierenden Präsidenten Dondald Trump seinen Rücktritt eingereicht. In einem von Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Schreiben hieß es, Barr werde am 23. Dezember sein Amt niederlegen. Barrs Stellvertreter Jeff Rosen werde das Amt kommissarisch übernehmen. In dem Rücktrittsschreiben lobte Barr Trumps "historischen Rekord": der Präsident habe dazu beigetragen, die Wirtschaft anzukurbeln, das Militär zu stärken und die illegale Einwanderung einzudämmen. Trump hatte am Wochenende scharfe Kritik an Barr geübt, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass Barr bereits Anfang dieses Jahres über die Untersuchung wegen möglicher Steuerhinterziehung von Joe Bidens Sohn Hunter informiert war. Auch lag der Justizminister mit dem amtierenden Präsidenten wegen dessen Wahlbetrugsvorwürfen über Kreuz. Barr hatte die Beschuldigungen Trumps nicht unterstützt und Anfang dieses Monats erklärt, dass eine Untersuchung des Justizministeriums keine Anzeichen eines größeren Betrugs bei den Wahlen festgestellt habe.

Mehr