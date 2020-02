US-Justizminister William Barr erwägt Medienberichten zufolge seinen Rücktritt. Grund seien Twitter-Kommentare von Präsident Donald Trump, die sich auf Ermittlungen des Ministeriums bezogen, sagte eine mit der Lage vertraute Person. Auch die Washington Post zitiert in dem Zusammenhang einen Insider, der sagt, dass Barr seine Grenzen habe. Während sich Donald Trump noch am Dienstag in Maryland zu seinem Rollenverständnis wie folgt äußerte: "Der Generalstaatsanwalt ist ein Mann mit unglaublicher Integrität, nur damit Sie verstehen. Ich habe mich entschieden, nicht involviert zu sein. Ich darf total involviert sein. Ich bin tatsächlich, denke ich, der oberste Strafverfolgungsbeamte des Landes, aber ich habe mich entschieden, nicht involviert zu sein. Aber er ist ein Mann von großer Integrität. Aber ich könnte involviert sein, wenn ich wollte." Seit Trumps Amtsantritt vor drei Jahren gibt es immer wieder Vorwürfe, Trump und die Regierung versuchten die Justiz zu beeinflussen. Justizminister Barr, der seit einem Jahr im Amt ist, geriet zuletzt zunehmend in den Fokus der Kritik. Am Wochenende forderten mehr als 1000 ehemalige Mitarbeiter des Justizministeriums in einem offenen Brief seinen Rücktritt. Anlass war der Umgang mit dem Fall Roger Stone, einem langjährigen Vertrauten Trumps, der im November für schuldig befunden worden war, den Kongress belogen zu haben. Nach massiver Kritik Trumps via Twitter am vorsitzenden Richter und an dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß hatte das Justizministerium für eine mildere Strafe plädiert.