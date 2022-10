STORY: Eine US-Bürgerin verklagt den Kosmetikkonzern L'Oreal wegen angeblich krebserregender Stoffe in Haarglättern. Die Produkte hätten bei ihr Gebärmutterhalskrebs ausgelöst, hieß es in der bei einem Chicagoer Gericht eingereichten Klageschrift. L'Oreal habe nicht angemessen vor den Gesundheitsrisiken gewarnt, obwohl seit 2015 bekannt gewesen sei, dass potenziell gefährliche Inhaltsstoffe verwendet wurden. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die Klägerin Jennifer Mitchell bekam ihre Krebsdiagnose 2018, im Alter von 28 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie fast 20 Jahre lang die Haarglätter von L'Oreal genutzt. "Ich bin die erste von vielen Stimmen, die sich gegen diese Unternehmen erheben und sagen werden: 'Schluss damit! 28 ist zu jung, mit meinen Träumen von Mutterschaft ist es aus." Für ihren Anwalt Ben Crump geht es um den Schutz von Schwarzen Frauen, rund um die Welt. Viele von ihnen verwenden chemischen Haarglätter aufgrund gesellschaftlichen Drucks. "Wir sind also hier, um nicht nur die Welt aufzuklären, sondern vor allem kleine Schwarze Mädchen. Jenny wird berichten, wie sie in der dritten Klasse anfing, Haarglätter zu benutzen. Ich bin Vater einer schwarzen Tochter, und ich bin entsetzt über diese Enthüllungen. Vor einigen Tagen hatte es in einer Studie der US-Gesundheitsbehörden geheißen, Haarglättungsprodukte könnten das Risiko von Gebärmutterkrebs bei häufiger Anwendung deutlich erhöhen.

