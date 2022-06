STORY: "You are my hero" - "Sie sind mein Held" Mit diesen Worten hat US-Schauspieler und Komiker Ben Stiller den ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj in Kiew begrüßt. Der hatte dem US-Amerikaner eine Audienz gewährt. Auch der ukrainische Staatspräsident war einst Schauspieler und Komiker. Stiller war am Weltflüchtlingstag am Montag nach Kiew gekommen. Seine Reise führte ihn auch nach Irpin, am Rande der ukrainischen Hauptstadt. Präsident Selenskyj hatte zuletzt verstärkten Beschuss durch das russische Militär gemeldet, vor allem im Osten der Ukraine, so in Donezk und Charkiw. Bei einem Angriff auf den Schwarzmeer-Hafen Odessa am Montag wurde nach ukrainischen Angaben ein Lagerhaus für Nahrungsmittel zerstört worden. Die russischen Streitkräfte hätten während eines dreistündigen Bombardements 14 Raketen abgefeuert, so die Armee. Zuvor hatte das ukrainische Militär nach russischen Angaben Öl-Förder-Plattformen im Schwarzen Meer angegriffen.

