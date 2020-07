"Anscheinend habe ich das Wuhan-Virus", musste der republikanische US-Kongressabgeordnete Louie Gohmert einräumen. Ein Schnelltest während seines Besuchs im Weißen Haus am Mittwoch sei positiv ausgefallen, ebenso ein anschließender Test. Der Abgeordnete aus Texas hatte es in der Vergangenheit abgelehnt, eine Maske aufzuziehen. In den vergangenen zwei Wochen habe er aber häufig eine Maske getragen, sagte er. Eigentlich sollte Gohmert mit US-Präsident Donald Trump in seinen Heimatstaat fliegen. Gohmert war am Dienstag zu einer Anhörung mit dem US-Generalstaatsanwalt William Barr in Washington. Während dieser Anhörung beschimpfte der Vorsitzende des Justizausschusses Jerry Nadler einige Republikaner, weil sie keine Masken trugen. "Ich möchte Mr. Jordon, Mr. Biggs und Mr. Johnson daran erinnern, dass sie aufhören sollen, die Regeln des Ausschusses zu verletzten. Und dass sie aufhören sollen, die Sicherheit der Ausschussmitglieder zu gefährden, indem sie sich weigern, ihre Masken zu tragen." Augenzeugen berichtete Gohmert sei am Dienstag sowohl mit als ohne Maske gesehen worden sein. Dabei soll er auch Barr sehr nahe gekommen sein. Eine Sprecherin des Justizministeriums sagte, dass Barr nun auf COVID-19 getestet werden solle. Die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, ordnet eine allgemeine Maskenpflicht für Abgeordnete und Mitarbeiter in der Kongresskammer an. Die Masken dürfen für Redebeiträge abgesetzt werden.

